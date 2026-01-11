黄砂が大陸からやってくる？ 気象庁の黄砂解析予測図によりますと、けさ（11日）まで日本列島に黄砂が飛来していましたが、その後は一旦落ち着く見込みです。 【画像をみる】黄砂はいつ、どこに来る？6時間ごとの黄砂シミュレーション 13日（火）から九州地方、中国地方に飛来する可能性がるということです。 黄砂はどのエリアに来るのか？【画像①】はきょう（11日）午前9時半現在、気象衛星ひまわりの画像です