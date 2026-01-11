ドジャース・大谷翔平投手（３１）がメジャー移籍当初に経験した心温まるエピソードが、米専門チャンネル「ＭＬＢネットワーク」にゲスト出演した元エンゼルスＧＭのビリー・エプラー氏（５０）によって明かされた。同チャンネルの公式Ｘが１０日（日本時間１１日）に投稿したもので、大谷のメジャーでの活躍が未知数だった２０１８年当時の話。ＧＭだったエプラー氏は大谷が二刀流デビューする前夜、大谷の両親と交わした会話