テレビ・テレビ朝日系列全国 24局ネットで放送をスタートする。プリキュアシリーズの第23弾『名探偵プリキュア!』が、2月1日午前8：30〜9：00放送より、ABCテレビ・テレビ朝日系列全国 24局ネットで放送をスタートする。○プリキュア史上初!「探偵」のプリキュアが誕生!!『名探偵プリキュア!』のモチーフは「探偵」、舞台は「1999年」。『困っている人を助けたい』そんな想いを胸に、探偵として活躍する女の子たちが今回の主人公だ