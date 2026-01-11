ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」の第２回が１１日、放送される。４日の第１回の視聴質を分析したＲＥＶＩＳＩＯ株式会社の発表によると、最も注目されたシーンは主人公の木下小一郎（後の豊臣秀長＝仲野太賀）でもその兄・藤吉郎（後の豊臣秀吉＝池松壮亮）でもなく、織田信長（小栗旬）の苛烈さを見せつけた場面だった。１時間に拡大された初回のラスト近く、隣国美濃の斎藤義龍（ＤＡＩＧＯ）が放った刺客らを返り討ちにした