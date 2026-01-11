Vシネクスト『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー VS ブンブンジャー』が、3月20日より期間限定上映され、7月29日にBlu-ray＆DVDが発売されることが決定した。あわせて、2大スーパー戦隊のレッドが並ぶティザービジュアルも解禁された。【動画】スーパー戦隊究極の対決が幕を開ける特報映像本作は、スーパー戦隊シリーズ50周年、そして「VSシリーズ」30周年という節目を飾る作品。ゴジュウジャーとブンブンジャーが、シリーズの歴