７代目、８代目と２人の尾上菊五郎が「通し狂言鏡山旧錦絵（かがみやまこきょうのにしきえ）」（２７日千秋楽）上演中の東京・新国立劇場を沸かせている。そろっての共演は７か月ぶり。新年の国立を飾ることで定着している音羽屋。昨年は８代目菊五郎、６代目尾上菊之助と大名跡の襲名披露があった。今年はどんな「らしさ」を見せてくれるのか。開幕後の“２人の菊五郎”に話を聞いた。（内野小百美）８代目菊五郎と６代目