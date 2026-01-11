１月４日の宿泊利用で閉館した大阪新阪急ホテルの解体に伴い、２月３日から大阪メトロ・梅田駅と阪急・大阪梅田駅をつなぐ地下通路が切り替えられる。これまでは両路線の連絡通路として多くの人が通り、飲食店などがあったが、２月３日以降は解体工事エリアを避けて、一部区間は南側にずれる。ホテルの跡地は今後、２０３０年代にかけて、周辺ビルと一体で開発される。