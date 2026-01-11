京都1Rでアクシデント11日に行われた中央競馬の京都1R（ダート1800メートル）で、メイショウソウテン（牡3、鈴木）の和田竜二騎手が落馬した。負傷のため、この日の残り7鞍が騎手変更に。和田竜は調教師試験に合格。2月末の騎手引退を前にアクシデントに見舞われ、ファンからは心配の声が続出した。メイショウソウテンに騎乗した和田竜は、1コーナーで進路が狭くなって落馬した。この日は3R以降、計7鞍騎乗予定だったが、JRAか