楽天一筋14年、昨年10月に球団から戦力外通告を受け、1月4日に現役引退を発表した島内宏明氏（35歳）が、1月10日にYouTuber・B-モレルのチャンネルで“引退会見”をした。島内氏は4日に自身のSNSで「星野監督に育てられ、2013年日本一を経験しました。体が限界を迎え、他球団でのプレーも叶わずここで終えることになりました」と引退を報告。そして「チームメイト、チーム関係者、家族、ファンの方々のおかげでここまでプレー