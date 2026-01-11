◇大相撲初場所初日（１１日、東京・両国国技館）序ノ口で第６３代横綱のしこ名を継承したモンゴル出身の東１９枚目・旭富士（伊勢ケ浜）が白星発進した。西１９枚目で同じくモンゴル出身の天昇山（玉ノ井）を上手出し投げで下した。２０２６年最初の一番で、注目の対決が組まれた。１９７センチの長身を誇る実力者・天昇山は先場所の前相撲に続く顔合わせ。がっぷり四つの約１分の熱戦の末、旭富士の投げが決まると、午前９時