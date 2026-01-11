大仏師は大仏製作の総責任者、従四位下は当時の官位を意味する。言い換えるとこの文は「大仏製作を指揮した従四位下の国中公麻呂は百済出身」という意味だ。◇なぜ百済人が作ったのか東大寺が建設された745年（推定）は百済が滅亡した660年から数十年が過ぎた時だった。国を失った多くの百済人は船に乗って日本に移住した。高麗（コリョ）大学のソン・ワンボム教授は論文「奈良時代『百済王氏』社会と文化的性格」で、「渡来人集団