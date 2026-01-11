韓国の李在明大統領が13〜14日に奈良県で日本の高市早苗首相と首脳会談を行う。就任後初の日本訪問だ。高市首相の「台湾有事の際の介入」発言に続き中国の対日レアアース輸出規制で中日関係が日増しに悪化する中で韓日首脳が会うだけに国際社会の関心が集まっている。特に李大統領が中国の習近平国家主席と会談した直後であることも関心が高まる背景にある。◇東京でなく地元に招いた高市首相首脳会談が開かれる奈良は日本の古都で