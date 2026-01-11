ダイソーで見つけた、衣類などの整理整頓に便利なフタ付き収納ボックス。なんだか見覚えがあるな…と思っていたのですが、無印の商品にそっくりでした！ハリのある素材感も、サイズ感も、持ち手が付いている点も、とことん似ていて使い心地抜群。無印は990円なのに対し、ダイソーは550円と超お得です♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：麻入り収納ボックス（フタ付）価格：￥550（税込）サイズ（約）：38cm×26cm×26