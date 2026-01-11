ハガキや書類など、個人情報の管理って意外と大変ですよね。そんな時に使ってみてほしいアイデア商品が、セリアの文具売り場にありました。スティックのりタイプのアイテムなのですが、使ってみるとあまりの黒さに驚くほど…！これで個人情報を守れるので、シュレッダー要らずで楽ちんなんですよ。詳しく見ていきましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ブラックスティックのり価格：￥110（税込）販売ショップ：セリ