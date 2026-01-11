トイレ掃除といえば、今ではすっかり付け替えできるクリーナーが主流ですよね。我が家でも使っているのですが、そろそろ買い替えたいと思っていたところ、まさかのダイソーで専用ハンドルが販売されていました！クリーナーをがっちり固定できる仕組みで、ストレスなく使えて優秀。300円なのに使い勝手抜群です！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：トイレクリーナーハンドル価格：￥330（税込）サイズ（約）：幅2.5cm×奥行2