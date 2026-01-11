干し野菜やドライフルーツ作りって、道具をそろえるのが大変でハードルが高い…と思っている方！ダイソーには、自宅で簡単に干し環境が整うアイテムが売っています！特別な設備が必要だと思いがちですが、このネットがあればベランダの一角で簡単に干し物が作れます。食材を入れて吊るすだけなので、初心者でも簡単ですよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：つなげる多用途ネット価格：￥220（税込）サイズ（約）：直径38c