◆スイーツビュッフェ界の女王・ウェスティンホテル東京のいちごスイーツが2026年もすごすぎる！美麗ケーキ、パフェ、生いちごもウェスティンホテル東京の「ザ・テラス」では、2026年4月30日（木）までの平日限定で「ストロベリーデザートブッフェ」を開催中。そこで、毎年大人気のフェアを、ビュッフェ専門YouTubeのモチ子さんとレポート。ショートケーキをはじめ、タルト、パフェなど、美しすぎるいちごスイーツに思わずうっとり