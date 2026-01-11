◆【浦和＆南浦和】“さいたまスイーツ”をとことん楽しむ！スイーツが導く浦和さんぽケーキ・菓子類の消費額が全国トップレベルで、市内にはスイーツ店も多くある全国屈指のスイーツ激戦区・さいたま市。なかでも様々なスイーツジャンルで盛り上がりを見せる浦和駅＆南浦和駅周辺のおすすめスイーツをご紹介。◆【南浦和駅｜LETTER】思わず笑みがこぼれる、手のひらサイズの小さな幸運南浦和の住宅街に静かに佇むジェラート専門店