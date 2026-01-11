県内の上空に強い寒気が流れ込んだ影響で、南部と北部に大雪注意報、五島の海上に暴風雪警報が発表されています。 長崎市内では11日午前8時半過ぎ、雪が降る中を通学する高校生らの姿がありました。 12日午前6時までの24時間に多いところで、南部、北部の山地で7センチ、南部、北部の平地と五島で1センチの雪が降る見込みです。 また、九州商船のジェットフォイルと高速船は全便欠航したほか、フェリーの多くも欠航となっ