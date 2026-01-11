１月７日に兵庫県姫路市の養鶏場で確認された鳥インフルエンザについて、県の対策本部は１１日午前４時に二ワトリ約１５万５０００羽の殺処分が完了したと発表しました。１１日中には養鶏場の消毒なども含めて防疫措置が完了するというです。殺処分されたニワトリの焼却は１３日から行われるというです。今回の鳥インフルエンザの確認は全国では今シーズン１４例目、姫路市では去年１２月に続き２例目だということです。