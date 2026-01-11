女優で歌手の大竹しのぶ（68）が10日放送の日本テレビ系「with MUSIC」（土曜午後10時）に出演。カラオケ仲間を明かした。大竹は歌手デビュー50周年となることを紹介されると「女優になって時々入っている歌手活動、って感じですかね」と活動のスタンスを説明。MC松下洸平から「しのぶさんって、カラオケとか行かれますか」と聞かれると「スナックみたいなところで歌います」と明かし、スタジオに驚きの声があがった。歌う曲を聞か