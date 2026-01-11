タレント上沼恵美子（70）が11日、フジテレビ系「ボクらの時代」（日曜午前7時）に出演。同じく古希の歌手郷ひろみ（70）と女優大地真央（69）と対談し、さらに同学年の大物、明石家さんま（70）、サザンオールスターズ桑田佳祐（69）らの実名を出した。古希で同学年の上沼が、2月5日に誕生日を迎えて70歳になる大地に「70歳、ぎょうさんおりますよ、芸能界、もう、ぶわぁぁ〜と」と話した。郷が「なかなかお会いできない人とお会