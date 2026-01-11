◇スコットランド・プレミアリーグセルティック 4―0 ダンディーU（2026年1月10日英国・グラスゴー）セルティックのFW前田大然（28）が新年初ゴールを決めた。ホームのダンディー・ユナイテッド戦に先発すると、3―0の後半24分に味方のシュートを相手GKがこぼしたところに反応。素早く詰めて右足で豪快に蹴り込んだ。同じダンディーUから得点した昨年12月17日以来の今季リーグ戦7点目。2026年に入ってからは初ゴールで4