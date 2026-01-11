気象台は、午前10時13分に、波浪警報を三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村に発表しました。【警報エリアを確認】【波浪警報】東京都・三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村に発表 11日10:13時点伊豆諸島南部では、11日夕方から12日明け方まで高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■三宅村□波浪警報【発表】11日夕方から12日明け方にかけて警戒予想最大波高6m■御蔵島村□波浪警報【発表】11日夕方から12日