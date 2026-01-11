お笑いコンビ、サバンナの八木真澄（51）が11日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。番組で自身を気遣うコメントをしたタレント小島瑠璃子（32）の人間性を絶賛した。小島は10日放送のTOKYO MXの「サバンナ高橋の、サウナの神さま」（隔週土曜午後6時）に出演。「いろんなネットニュースがあるじゃないですか。1個だけ許せないのがありまして」と切り出し、「ネットニュースに毎年行われている『営業−1グランプリ』の話があって