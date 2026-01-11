東かがわ警察署 11日午前2時ごろ、東かがわ市で休耕田約240平方メートルが焼けました。 警察によりますと、近くを通りがかった人から「田んぼが燃えている」「車に燃え移りそう」と119番通報がありました。 消防が駆け付け、約1時間後に火を消し止めましたが、休耕田の草のほか、近くに止めてあった軽自動車1台や農機具が焼けました。けが人はいないということです。 警察は火事の原因を調べています。