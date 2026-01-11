◆Ｕ―２３アジア杯▽１次リーグ第２戦日本３―０ＵＡＥ（１０日・サウジアラビア）Ｕ―２３日本代表が、Ｕ―２３（２３歳以下）アジア杯の２戦目でＵＡＥに３―０で勝利し、２連勝で１次リーグ通過を決めた。前半５分にンワディケ・ウチェブライアン世雄（桐蔭横浜大）がＰＫで先制点を決めると、同３７分にはＭＦ大関友翔（川崎）が、２試合連続得点となる豪快なミドルシュートを決めて追加点を奪った。さらに後半３７分