タレントの上沼恵美子（70）が11日、フジテレビ系「ボクらの時代」（日曜午前7時）に出演。年齢的に同学年となる歌手郷ひろみ（70）と女優大地真央（69）と対談できて、大興奮していた。郷が昨年10月1日にちょうど70歳となる古希を迎えた。上沼の誕生日が4月13日。大地が2月5日に70歳になると3人は同い年になる。上沼が「私、お年玉やと思うてるんですよ。郷さんと大地さんにお会いできるのが。お年玉ですよ、新年の。こんなん初め