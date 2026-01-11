１３日から実証実験千葉県の成田国際空港会社（ＮＡＡ）とアパレル関連の新興企業「ＳＪＯＹ」（東京都江東区）は、衣類を圧縮する機械を成田空港内に設置する実証実験を１３日から始める。外国人観光客が古いスーツケースを空港内に放置する事例が相次ぎ、拾得数は４年間で約８・５倍に膨らんでいる。ＮＡＡは「圧縮機の導入がスーツケース問題の解決に結びつけば」と期待している。設置する衣類専用自動圧縮機は、２０１９年