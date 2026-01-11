俳優で歌手の生田斗真（41）が10日放送の日本テレビ系「with MUSIC」（土曜午後10時）に出演。芸能生活30周年を迎え、若手時代を回想した。番組では生田の活動を振り返る年表で、96年に11歳で芸能界入りし、翌97年、NHK連続テレビ小説「あぐり」で子役デビューしたことを紹介。生田は当時、「第2のキムタク」とのキャッチコピーで一部媒体で紹介された記事があったことを明かし「一般の小学生だった子供が、1年たって朝ドラに出て