ピアニストでグラビアアイドルの音羽美奈（27）が11日までに、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。私服ショットを投稿した。「この格好でデートはあり？」と3パターンのファッションコーディネートを披露。「どの格好が似合ってるかな」と問いかけた。1つ目は、グレーのハイネックニットトップスに白のミニスカート。胸部分にカリフォルニア大ロサンゼルス校（UCLA）のクマのマスコット「ブルーインベア」のイラストが描か