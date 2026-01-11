人と話すことが苦手、行動に移せない、気づけば仕事と家の往復だけ……そんな自分を変えたいと思っても、なかなか一歩が踏み出せない。今回の相談者は、まさにそのような思いを抱える独身アラサー女性です。『コミュ力や行動力を上げるにはどうしたらいいですか？』そう語る彼女は、内向的で受け身な性格です。友人関係も自然と疎遠になり、恋人もいない状態が続いています。職場でも大人しく、周囲と積極的に関わるタイプではあり