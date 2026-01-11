11日、ミャンマー・ヤンゴンで投票する有権者（AP＝共同）【マンダレー共同】ミャンマーで11日、総選挙の第2回投票が実施された。軍事政権は主要な民主派政党を排除し、昨年12月の第1回投票では国軍系政党が圧勝した。実質的な軍政支配の継続が確実視されており、軍政は形式的な「民政移管」で親軍政党樹立の正当性を内外にアピールする狙いだ。第2回投票は全国100郡区で実施。軍政は全国330郡区のうち265郡区で投票を実施する