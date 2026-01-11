米軍は10日、「オペレーション・ホークアイ・ストライク」と名付けられた報復作戦の一環で、シリアのISIS拠点に対する大規模攻撃を実施した/US Central Command/X（CNN）米国は10日、現在進めている報復作戦「 オペレーション・ホークアイ・ストライク」の一環で、シリア国内の過激派組織イラク・シリア・イスラム国（ISIS）の目標に対して大規模攻撃を実施した。米中央軍はX（旧ツイッター）に投稿された声明で「本日の米東部時間