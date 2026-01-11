【今週の秘蔵フォト】モデルで女優の石橋奈美は、１９９９年京急キャンペーンガールに選ばれて芸能界デビュー。美形モデルとして活躍しながら、２０００年には当時の人気バラエティー番組「ワンダフル」（ＴＢＳ系）のレギュラーとなり、０１年には人気映画シリーズ「釣りバカ日誌１２」（松竹）にも出演した。０４年４月からはテレビ朝日系ドラマ「電池が切れるまで」にナース役でレギュラー出演。同年４月４日付の紙面には石橋