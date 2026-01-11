ワールドシリーズを連覇したドジャースとナ・リーグで同地区のパドレスが踏んだり蹴ったりだ。球団前オーナーの遺産を巡って夫人と兄弟が訴訟を起こし、経営不振で売却も検討中。昨季も地区２位でカブスとのワイルドカードシリーズで敗退し、今季は右ヒジを手術したダルビッシュ有投手（３９）の全休が確実…と景気のいい話題がないのが現状だ。こうした状況を球団専門メディア「ＦｒｉａｒｓＯＮＢＡＳＥ」も憂い、１０