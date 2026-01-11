積雪や路面凍結の影響で、鹿児島県内の道路では、山間部を中心にチェーンなどの滑り止めが必要な区間があります。 チェーンなどが必要な区間は、 ▼県道1号・小林えびの高原牧園線の霧島市牧園町丸尾から宮崎県境まで ▼県道104号・霧島公園小林線の新湯三叉路（しんゆさんさろ）から高千穂河原（たかちほがわら）までの間です。 通行予定の方は注意が必要です。 ・ ・ ・