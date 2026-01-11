パスタや焼きそばの味を左右するのが、麺とソースが良く絡まるかどうか。今回はそんな心配を吹き飛ばす、麺が速攻でソースに絡む便利ワザ！ 麺とソースを同時に堪能できるだけでなく、調理のしやすさや食べやすさもアップします。 麺を半分にするのがポイント パスタ麺や焼きそば麺を、思い切って半分にしちゃうんです。パスタは手でポキっと、焼きそば麺は袋の上からフライ返しなどを押し当てて切りましょう。小さい鍋で茹でら