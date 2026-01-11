９日、秋の収穫を体験する園児。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）【新華社武夷山1月11日】中国福建省武夷山市の百花幼稚園で9日、「四季」をテーマにしたイベントが行われた。茶や稲など武夷山の四季を代表する文化的要素と幼稚園のカリキュラムを融合させ、園児たちが遊び感覚で楽しめる内容となっている。９日、イベントで「武夷岩彩画」を見学する園児。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）９日、地元の薬草茶「鳳凰蛋」の制作を体