ツルツル頭の人たちが集う青森県鶴田町のＮＰＯ法人「ツル多はげます会」は１０日、ひもでつないだ吸盤を頭に付けて引っ張る「吸盤綱引き」の全国大会を町内で開き、日本一のはげ頭を決めた。県内外から１５人が参加。皮脂をタオルで拭き取り、頭頂部や額に吸盤を貼り付けて立ち会うと、行司役の「はげよーい、のこった」の掛け声に合わせて真剣に引っ張り合った。吸盤が外れる「パコッ」という音とともに勝敗が決まると、会場