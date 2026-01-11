コスメ・デ・ボーテは12月26日より、ジェルネイル「Gel Me1（ジェルミーワン）」と速乾マニキュア「ジーニッシュマニキュア」より、桜をテーマにしたコレクションを発売しました。■さくらんぼや、朝桜・夕桜・夜桜をイメージしたカラーが登場「ジェルミーワン」からは、“さくらんぼ”をイメージした「Cherry Blossom」が登場。花びらをまとったような血色カラーが楽しめるコレクションとして、桜の繊細さと果実の弾けるような