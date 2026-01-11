バーミンガムを率いるクリス・デイヴィス監督が、日本代表FW古橋亨梧に賛辞を送った。10日、地元メディア『バーミンガム・ライブ』が伝えている。FAカップ3回戦が10日に行われ、バーミンガム（2部）はケンブリッジ・ユナイテッド（4部）と対戦。31分にカイ・ヴァーグナーが先制点を決めると、42分には相手のトラップが流れたところを見逃さなかった古橋がボールを奪った後にそのままドリブルで駆け上がって自ら追加点をマーク