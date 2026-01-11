トッテナム・ホットスパー（スパーズ）を率いるトーマス・フランク監督が、10日のFAカップ3回戦のアストン・ヴィラ戦を振り返った。同日にイギリスメディア『Football London』が伝えた。ホームのスパーズは前半に2点を先行されると、54分にウィルソン・オドベールが1点を返したものの、反撃は及ばずに1−2で敗戦。プレミアリーグで14位と苦しむ中、カラバオカップ（リーグ杯）に続いて国内カップ戦優勝の可能性が途絶えた。