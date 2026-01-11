現地１月10日に行なわれたFAカップ３回戦のエクセター戦は、10−１と圧倒的な大差で勝利したマンチェスター・シティ。一方でプレミアリーグではどうか。７日のブライトン戦は１−１で引き分けた。この結果、サンダーランド戦（０−０）、チェルシー戦（１−１）、そしてブライトン戦と、2026年に入ってから国内リーグで３試合連続のドローを喫した。首位アーセナルが８日のリバプール戦を引き分けたため、２位シティとの勝点