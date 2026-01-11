元横浜（現DeNA）、マリナーズの佐々木主浩氏（57）の妻で元女優の榎本加奈子さん（45）が11日までに自身のインスタグラムを更新。完全防備姿でのタコ釣りショットを披露した。ストーリーに目だけをのぞかせた完全防備のショットをアップした。「タコ釣りめちゃくちゃ寒かった」とつづり「鹿島港」と添えた。榎本さんは佐々木氏と共に釣り好きとして知られ、SNSにたびたび釣りを楽しむショットを投稿している。