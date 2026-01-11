ウクライナ出身力士として初優勝、史上最速14場所で大関昇進を果たした21歳の安青錦。相撲界に新たな歴史を作った活躍の裏には、ある恩人の存在がありました。近年、ウクライナでは相撲の人気が高まっており、小さな頃から遊びで相撲を取っていたという安青錦。あるきっかけで相撲の道へ進むことになりました。それは2002年、横綱・貴乃花が大関・朝青龍を破った1番。「(ネットで)それを見て、かっこいいなと思ってすごく憧れまし