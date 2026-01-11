【画像】お腹に手を当てる妻の横で…笑みを浮かべる上田綺世サッカー日本代表FWの上田綺世（フェイエノールト）が10日、自身のインスタグラムを更新し、「この度第一子を授かりましたことをご報告させていただきます」とつづった。妻はモデルの由布菜月。ワールドカップ（W杯）北中米大会まで5か月となる中の朗報に、ファンからも祝福が殺到した。上田は由布がお腹にそっと手を当てる写真を投稿し、「この度第一子を授かりまし