元AKB48・SKE48でタレントの山内鈴蘭（31）が10日、インスタグラムを更新。入浴ショットを披露した。山内は「いつも本当にありがとう!!!」と感謝を伝え、入浴ショットをアップ。透け感のあるキャミワンピースを着用したままバスタブに入り、にっこり笑顔を見せている。この投稿にフォロワーからは「見えそうで見えないのがたまらないね」「セクシーすぎんか」「カワイイからキレイになった」とコメントが寄せられている。