グラビアアイドルの天羽希純（あまう・きすみ、29）が、10日に自身のインスタグラムを更新。写真集イベントを開催したことを報告した。天羽は「写真集イベントありがとうございました!終わったあと寂しくなって泣いちゃった顔…」とイベント来場者へ感謝を伝え、胸元を強調させたキャミソール姿を投稿した。天羽は瞳は赤く潤んでいる。続けて「もっと会いたいし喋りたいよー久々対面イベントみんなが尊すぎた…えーん、寂しい