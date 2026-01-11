女優宮本茉由（30）が10日までにインスタグラムを更新。レオタード姿を公開した。宮本は「ドラマ『この愛は間違いですか』のオープニングでもバレエちょこっと踊ってるんだ」とコメントし、黒いレオタードに透け感のあるレースのタイツを着用した姿を投稿した。この姿にフォロワーからは「靭やかなバディ、美しいね」「スタイル抜群です」「美しすぎです」とコメントが寄せられている。宮本はテレビ東京系「この愛は間違いですか−